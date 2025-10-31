Başvuruların UEFA İcra Komitesi tarafından onaylanması halinde, 2028 Kadınlar Şampiyonlar Ligi Finali İstanbul’daki Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde, 2029 Avrupa Ligi Finali ise Ankara 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak.

UEFA, finalist organizasyonların ev sahipliği başvurularını 10 Haziran 2026’ya kadar resmi olarak kabul edecek ve İcra Komitesi, 8 finalin ev sahiplerini 2026 Eylül ayında açıklayacak. Başvuru süreci, 11 Temmuz 2025 tarihinde başlamış ve federasyonların ilgilerini bildirmeleri için son tarih 22 Ekim 2025 olarak belirlenmişti.

UEFA Finallerine Aday Olan Türkiye ve Diğer Ülkeler

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Finali 2028:

Türkiye: Ali Sami Yen Spor Kompleksi (İstanbul)

Fransa: Parc Olympique Lyonnais (Lyon-Décines)

İspanya: San Mamés Stadyumu (Bilbao)

İsviçre: St. Jakob Park (Basel)

UEFA Avrupa Ligi Finali 2029:

Türkiye: Ankara 19 Mayıs Stadyumu (Ankara)

Fransa: Parc Olympique Lyonnais (Lyon-Décines) veya Parc des Princes (Paris)

İtalya: Juventus Stadyumu (Torino)

Romanya: Ulusal Arena (Bükreş)

Türkiye, geçmişte 2005 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali, 2009 UEFA Kupası Finali, 2013 FIFA U20 Dünya Kupası, 2019 UEFA Süper Kupa ve 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali gibi organizasyonlara ev sahipliği yaparak uluslararası alandaki başarısını kanıtladı. Ülke, 2026 UEFA Avrupa Ligi Finali, 2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali ve EURO 2032 hazırlıklarına da aralıksız devam ediyor.