İş Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre, eylül 2025 itibarıyla ekonomiye sağlanan toplam kaynak tutarı 3 trilyon lirayıaştı. Bu tutarın 2,2 trilyon lirası nakdi, 823 milyar lirası ise gayrinakdi kredilerden oluştu.

Bankanın toplam mevduatı 2,9 trilyon lira, Türk lirası mevduat hacmi ise 1,6 trilyon liraya yükseldi. Türk lirası ticari mevduat hacmi yılın ocak-eylül döneminde yüzde 52 artışla 622 milyar liraya ulaştı.

Uluslararası Piyasalarda 500 Milyon Dolarlık Tahvil İhracı

KOBİ’lerin dönüşüm ihtiyaçlarını desteklemek amacıyla hareket eden banka, uluslararası piyasalarda 500 milyon dolar tutarında katkı sermaye niteliğinde tahvil ihracı gerçekleştirdi.

Eylül sonu itibarıyla İş Bankası’nın özkaynak büyüklüğü 381 milyar lira oldu. Sermaye yeterlilik oranı ise yüzde 18seviyesinde gerçekleşti.

“Geleceğin Bankası” Vizyonuyla İleri Teknolojiye Yatırım

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, elde edilen finansal sonuçların bankanın ikinci yüzyılına güçlü bir başlangıç yaptığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Yapay zeka, girişimcilik, yeşil dönüşüm ve dijitalleşme odaklı yatırımlarımızla uzun vadeli değer yaratma misyonuyla hareket ediyoruz. Üretken yapay zekanın şekillendirdiği dünyada, yeni nesil iştiraklerle güçlü bir yapıya dönüştük.”

Aran, Yapay Zeka Fabrikası, İş Enerji ve 15,5 milyon kullanıcıya ulaşan İşCep mobil uygulamasının bankanın dijital dönüşümünde önemli rol oynadığını vurguladı.

“İkinci yüzyılımızda, dünyada en geniş coğrafyada en fazla müşteriye ulaşan ve hisse değeri en yüksek bankalardan biri olma hedefimize adım adım ilerliyoruz.” dedi.