Olay, Karakaya Mahallesi Bağlum Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Yakup Bolat ve husumetlisi arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bolat, berber dükkanının önünde tabancayla vuruldu. Olayın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay anını anlatan bir esnaf, Erol Aksoy, “Ben dükkanda oturuyordum. 2-3 el silah sesi duydum. Masadan kalkıp baktığımda yerde biri yatıyordu. Şahıs birkaç el daha ateş etti, ardından koşarak kaçtı. İnşallah bir daha böyle şeyler yaşanmaz” dedi.

Şüpheli olay yerinden kaçarken, polis ekipleri tarafından yakalanması için çalışmalar başlatıldı.