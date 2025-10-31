Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Çaycuma Belediyesitarafından düzenlenen “Türkiye Cumhuriyeti’nin Dünü, Bugünü, Yarını” adlı panel büyük ilgi gördü. Panelin konuşmacılarından önceki dönem İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Nur Serter, yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

“Atatürk, halkını dinle buluşturdu”

Prof. Dr. Serter, konuşmasında Atatürk’ün Elmalı Hamdi Yazır’a Kur’an’ın tefsirini yaptırarak Türk halkını dinle buluşturduğunu söyledi.

Serter, “Atatürk sayesinde Türkiye, dini sahte hocaların ve yalancı şeyhlerin uydurmalarıyla değil, kendi dilinde Kur’an okuyarak öğrendi. Dinin ne olduğunu Türkiye, Atatürk’ten sonra öğrendi.” dedi.

Cumhuriyet bir devrimdir, başkaldırıdır

Serter, Cumhuriyet’in yalnızca bir yönetim biçimi değil, bir devrim ve yeniden doğuş olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Biz Atatürkçüler için Cumhuriyet bir kimliktir. Cumhuriyet, bu ülkede yaşayan insanların öz kimliğiyle buluşmasıdır. Cumhuriyet öncesinde kimse kendini ‘Türk’ olarak tanımlamazdı. Atatürk’ün devrimleriyle ulusal kimliğimiz doğdu.”

“Laiklik, devletin dinden bağımsız kılınmasıdır”

Günümüzdeki tartışmaların merkezinde laikliğin bulunduğunu belirten Prof. Dr. Serter, laikliği yalnızca din ve vicdan özgürlüğüyle sınırlamanın yanlış olduğunu söyledi:

“Gerçekte laiklik, devletin dinden bağımsız olmasıdır. Atatürk sadece vatanı özgürleştirmedi; Türk dilini, kültürünü ve dinini de işgalden kurtardı.”

Serter, Osmanlı döneminde Kur’an’ın basılmasının 147 yıl yasaklandığını, halkın dini öğrenmesinin engellendiğini belirterek, “Atatürk bu zinciri kırmıştır.” dedi.

“Cumhuriyet ve Kemalizm hedef tahtasında”

Konuşmasının devamında Atatürk’ün başlattığı Aydınlanma Devrimi’nin yarım kaldığını ifade eden Serter, cumhuriyetin ve Kemalizm’in hedef tahtasına oturtulduğunu söyledi.

“Yeni Osmanlıcılık söylemiyle ulus devlet ve milliyetçilik zayıflatılmak isteniyor. Bu, Türkiye Cumhuriyeti’nin laik ve üniter yapısını yok etmeyi amaçlayan bir tezgahtır.” ifadelerini kullandı.

“Cumhuriyetçiler birleşmeli”

Cumhuriyete karşı yüzyıllık bir kin olduğunu belirten Serter, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Cumhuriyetçiler olarak bir arada olmalı, yanlış yapıldığında yol göstermeli ama Atatürk’ün emanetine sahip çıkmalıyız. Bu görev hepimizin omzundadır. 103. yılı bu kaygılardan arınmış şekilde kutlayacağımıza inanıyorum.”