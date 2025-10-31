GONCAGÜL KONAŞ

Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası (Şeker-İş) Genel Başkanı İsa Gök, bu yıl onuncusu düzenlenen “Medya Mensupları Buluşmaları” etkinliğinde gazetecilerle bir araya geldi. Grand Şeker Otel’de gerçekleşen buluşmada konuşan Gök, hem Gazze’de yaşanan trajediye hem de Türkiye’de çalışma hayatının kronik sorunlarına dikkat çekti. Gazze’nin yalnızca bir direniş sembolü değil, aynı zamanda Batı’nın “medeniyet” iddiasına karşı insanlığın verdiği en büyük ders olduğunu söyleyen Gök, sendikaların yeni bir emek yasası ihtiyacıyla karşı karşıya olduğunu vurguladı. Ayrıca basının bağımsızlığına ve gazetecilerin mesleklerini özgürce icra edebilmesinin önemine değinerek tüm medya çalışanlarına teşekkür etti.

“GAZZE, BATI’NIN MEDENİYET İDDİASINI YERLE BİR ETMİŞTİR”

Basın mensuplarını Grand Şeker Otel’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Gök, “2016 yılında başlattığımız ve bu yıl onuncusunu gerçekleştireceğimiz ‘Medya Mensupları Buluşmaları’ organizasyonumuza katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, sizleri misafir etmekten mutluluk duyuyorum” dedi.

Gazze’de yaşanan saldırılarda hayatını kaybeden gazetecilere değinen Gök, “Dünyanın gözü önünde cereyan eden ve adeta bir katliama, soykırıma dönüşen İsrail’in Gazze şehrine başlattığı saldırılarda şehit olan 70 bin insanın içinde 250’den fazla gazetecinin yer alması bu mesleğin zorluklarının en bariz ve üzücü örneğidir. Habere giderken haber olmak diye ifade ettiğimiz tabir işte tam da budur” ifadelerini kullandı.

Gök, Gazze’nin yalnızca İsrail’e değil küresel sisteme karşı da bir direnişin sembolü olduğunu vurgulayarak, “Gazze, sadece İsrail’e değil, ABD’nin stratejik vesayetine, İngiltere’nin tarihî ikiyüzlülüğüne, Avrupa’nın insan hakları maskesine ve İslam dünyasının sessiz ihanetlerine karşı da savaş vermiştir. Bu direniş, Batı’nın ‘medeniyet’ iddiasını yerle bir eden ve hakikatin yeniden doğuşudur” dedi.

“SENDİKALAR YENİ NESİL BİR EMEK YASASINA ZORLANIYOR”

Türkiye’nin iç gündemine de değinen Gök, çalışma hayatında çözüm bekleyen pek çok sorun bulunduğunu belirterek, “Başta sendikal örgütlenme, taşeronlaşma ve güvencesizlik olmak üzere asgari ücretin insanca yaşanabilir, ‘sürdürülebilir yaşam ücreti’ adı altında yeniden değerlendirilmesi, genel ücret politikalarının ve vergi sisteminin reforme edilmesi, performans bahanesiyle işçiye psikolojik baskıların uygulanması gibi konular çalışma hayatının en’lerinioluşturmaktadır” ifadelerini kullandı.

Bu yerleşik sorunların sendikaları “büyük resmi yeniden gözden geçirmeye” yönelttiğini belirten Gök, “Bu durum, sendikaları ‘Yeni Nesil Emek Yasası’na zorlamaktadır” dedi.

“BASININ BAĞIMSIZLIĞI BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR”

Gazetecilik mesleğini “cesaretin, bilgeliğin ve ilkeli duruşun birleştiği bir nokta” olarak tanımlayan Gök, “Toplumun tarafsız, eksiksiz ve doğru haberlerle bilgilendirilmesi, demokratik ve şeffaf toplum olmanın öncelikli şartlarından biridir” dedi.

Basın emekçilerinin zorlu çalışma koşullarına dikkat çeken Gök, “Uzun çalışma saatlerini ve zorlu koşulları önemsemeden fedakârca çalışan basın mensuplarımızın bir takım nedenlerle işten çıkartılmasının bugün bir mahrumiyet bolluğuna dönüşmesini üzüntüyle takip etmekteyiz” ifadelerini kullandı.

Basın sektöründeki işsizlik oranlarının yüksekliğine vurgu yapan Gök, “Basının bağımsızlığı ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi, medya sektörünün gelişimi için çok büyük önem arz etmektedir” dedi.

“BASIN MENSUPLARININ MESLEKLERİNİ ÖZGÜRCE İCRA ETMELERİNİ DİLİYORUM”

Konuşmasını tüm gazetecilere teşekkür ederek sonlandıran Gök, “Çalışan veya çeşitli sebeplerle çalışamayan bütün basın mensuplarımızın sorunlarından arındırılmış bir şekilde mesleklerini icra etmeleri ümidiyle hepinizi saygıyla selamlıyor, iyi eğlenceler diliyor, bir kez daha hoş geldinizdiyorum” ifadelerini kullandı.