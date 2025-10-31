Beşiktaş JK, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun açıklamasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan hakem bahis soruşturmasına müdahil oldu. Hacıosmanoğlu, 371 hakemin bahis hesabı bulunduğunu ve 152’sinin aktif olarak bahis oynadığını duyurmuştu.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Futbol A Takımı’nın son beş sezonda oynadığı tüm maçların hakemler veya diğer şüpheliler aracılığıyla hukuka aykırı olarak bahis konusu edilip edilmediğinin araştırılması için soruşturmanın genişletilmesi talebinde bulunulduğu bildirildi. Beşiktaş JK, ayrıca soruşturma kapsamında kulüp olarak her türlü desteği vermeye hazır olduğunu belirtti.

Beşiktaş JK’nin bu adımı, futbol camiasında şeffaflık ve adaletin sağlanması açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Kamuoyuna yapılan duyuru ile kulüp, süreç hakkında şeffaf bilgi vermeyi sürdüreceğini vurguladı.