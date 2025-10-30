Organizasyonun resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre iki oyuncu da haftayı 35 verimlilik puanıyla tamamlayarak haftanın MVP’si unvanını paylaştı.

Francisco’dan double-double performansı

Fransız oyun kurucu Sylvain Francisco, Zalgiris Kaunas’ın İtalyan temsilcisi Virtus Bologna’yı 86-65 mağlup ettiği karşılaşmada etkileyici bir performans sergiledi.

Maçı 23 sayı, 10 asist ve 3 ribaunt ile tamamlayan Francisco, kariyerinde ikinci kez haftanın MVP’si seçildi.

Moneke’den iki yönlü liderlik

Kızılyıldız’ın Nijeryalı pota altı oyuncusu Chima Moneke ise takımının Fransız ekibi LDLC ASVEL karşısında 79-65 kazandığı mücadelede fark yarattı.

Moneke, karşılaşmada 24 sayı, 7 ribaunt, 3 asist ve 3 top çalma üreterek kariyerinin 4. MVP ödülünü kazandı.