TFF’nin resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada Hacıosmanoğlu, göreve geldikleri günden bu yana federasyon olarak adil, şeffaf ve kararlı bir yönetim anlayışı benimsediklerini vurguladı.

“Türk futbolunun itibarı, sahadaki emeğin kutsallığı ve adaletin sarsılmazlığı üzerine kuruludur. Bu değerlere ihanet eden her eylem, sadece bir kural ihlali değil, bir güven problemidir. Bazı hakemlerin bahis faaliyetlerine karıştığına dair bulgular tarafımıza ulaşmıştır. Bu durum adaleti zehirleyen bir suistimaldir.”

— İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Başkanı

“Hakemlik onur mesleğidir”

Bahis skandalına karıştığı tespit edilen kişilere karşı tavırlarının net olacağını ifade eden Hacıosmanoğlu, şunları kaydetti:

“Futbolun kutsal çizgileri, birilerinin menfaat oyun alanı değildir. Hakemlik onur mesleğidir. Bu onuru kirleten kim olursa olsun, kim arkasında olursa olsun, o kişi Türk futbolunda bir daha yer almayacaktır.”

Etik ve Disiplin Kurulları devrede

TFF Başkanı, Etik Kurulu ve Disiplin Kurulunun konuyu tüm detaylarıyla incelediğini belirterek, yasa dışı bahis oynayan tüm futbol paydaşlarının gerekli yaptırımlara maruz kalacağını söyledi:

“Disiplin cezası alan ve cezaları kesinleşen tüm futbol paydaşları, ilgili talimatların öngördüğü şekilde cezalandırılacaktır. Yasal ve yasa dışı bahisle mücadelemiz tereddüte mahal vermeksizin sürecek. Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalara TFF olarak tam destek vereceğiz.”

“Temiz futbol mücadelesi kararlılıkla sürecek”

Futbol camiasında yaşanan tartışmalara da değinen Hacıosmanoğlu, bazı çevrelerin bu durumu kendi menfaatleri doğrultusunda kullanmaya çalıştığını söyledi:

“Hakemlik camiasında yaşanan sorunları kendilerine avantaj sağlama fırsatı olarak görenleri üzülerek takip ediyoruz. Temiz futbol için verdiğimiz mücadeleyi menfaat hesaplaşmasına dönüştürmek isteyenlere sessiz kalmayacağız.”

“Bu bir dönüm noktasıdır”

Açıklamasının sonunda futbol ailesine birlik çağrısı yapan Hacıosmanoğlu, temiz futbol hedefinden geri adım atmayacaklarını vurguladı:

“Toplumumuza temiz bir futbol düzeni kazandırmak isterken bu mücadeleyi zedelemeye kimsenin hakkı yoktur. Onuruyla görev yapan hakemlerimizin sonuna kadar arkasındayız. Türk futbolunu şaibeden, kirli ilişkilerden ve menfaat ağlarından temizlemeden hiçbirimiz huzur bulamayacağız. Bu açıklamayı bir uyarı değil, bir dönüm noktası olarak kabul edin.”