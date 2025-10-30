İstanbul, Bayrampaşa'da geri manevra yapan bir kamyon, tramvay hattının metal korkuluklara çarptı. Çarpmanın ardından korkuluklarla yüksek gerilim hattı temas ederek kıvılcımlar ve patlamalar meydana geldi. O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından kaydedildi.

Olay, saat 09.45 sıralarında Yıldırım Mahallesi Eski Edirne Asfaltında meydana geldi. İddiaya göre, 34 ECU 121 plakalı kamyonun şoförü, Ceberhan Sokak'tan geri manevra yaptığı sırada tramvay hattı kenarındaki korkuluklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle korkuluklar yüksek gerilim hattına temas etti. Temasın ardından bir anda kıvılcımlar çıktı, art arda patlamalar yaşandı.

OLAY ANI KAMERADA

Çevrede paniğe neden olan anlar, güvenlik kamerası ve cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde kamyonun korkuluklara çarptığı an ve ardından yaşanan patlamalar yer aldı. Elektrik akımının etkisiyle bir süre devam eden patlamalar, çevredeki vatandaşları korkuttu. Olayda yaralanan olmazken ekipler olay yerinde incelemelerde bulundu.

Çevre sakinlerinden Hüseyin Bayrak, "Sabah kamyon sokağın içine girerken arkasını tramvayın korkuluklarına çarptı. Korkuluklar tramvay hattındaki elektrikten dolayı alev aldı, duman attı. Üç, beş dakika stres panik oldu. Daha sonra arkadaşlar kendi imkanlarıyla düzelttiler. Ama gerginlik sıkıntı oluştu" dedi.