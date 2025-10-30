SÜMER TAŞKIRAN

Adana’nın köklü tatlı üreticilerinden Mahsere, Cumhuriyetimizin 102. yılını özel bir vitrin tasarımıyla kutladı. 1948 yılında Mehmet Özdoğru tarafından temelleri atılan marka, lokum, cezerye, tahin ve helva üretiminde geleneksel yöntemleri modern teknolojiyle harmanlayarak bugüne taşıdı.

“Yaşasın Cumhuriyet” temalı vitrin tasarımıyla dikkat çeken Mahsere, hem göze hem damağa hitap eden bir Cumhuriyet coşkusu yaşattı.

LEZZETİN KALBİ: ADANA TOPRAKLARI

Mahsere’nin en önemli üretim ilkesinin, yerli üreticilerle iş birliği yapmak olduğunu belirten İşletmeci Mehmet Özdoğru, tahin ve helvanın temel hammaddesi olan susamı, Adana’nın bereketli topraklarında yetiştiren çiftçilerden doğrudan temin ettikleri bilgisini aktardı.

Özdoğru, “1948’den bu yana lezzetten ödün vermeden üretim yapıyoruz. Tahin ve helvamızın temelini oluşturan susamı, tamamen yerli üreticilerimizden alıyoruz. Her kavanozda emeği, doğallığı ve ustalığı buluşturuyoruz" dedi.

EL EMEĞİ İLE TEKNOLOJİNİN UYUMLU DANSI

Mahsere’de üretim süreci, geleneksel ustalık ile modern hijyen standartlarının buluştuğu bir noktada ilerlediğini söyleyen Özdoğru, "Lokumdan cezeryeye, tahinden helvaya kadar her ürün; yılların bilgi birikimiyle, el emeğine duyulan saygıyla hazırlanıyor. Her dilim helvamızda 75 yılı aşan bir tecrübenin, çiftçiden sofraya uzanan emeğin ve Anadolu’nun bereketinin izlerini bulacaksınız" diyerek el emeğine vurgu yaptı.

CUMHURİYET VİTRİNİNDE TATLI GURUR

Cumhuriyet’in 102. yılına özel hazırlanan “Yaşasın Cumhuriyet” temalı vitrin, ziyaretçilerden tam not aldı. Adana’da Mahsere mağazalarının önünden geçen vatandaşlar, kırmızı-beyaz renklerle süslenmiş bu özel köşeyi ilgiyle izledi.

Mahsere, sadece bir tatlı üreticisi değil; yerli üretimi destekleyen, Anadolu’nun lezzet mirasını yaşatan bir marka olma vizyonunu sürdürdüğünü dile getiren Mehmet Özdoğru sözlerini şu cümlelerle tamamladı: “Cumhuriyet, bizim ilham kaynağımız. Her üretimimizde bu ülkenin emeği, bereketi ve azmi var.”