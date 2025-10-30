Türkiye’de eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süreci sürüyor. Bugüne kadar 36 milyon 216 bin 16 kişi ehliyetini yenilerken, 1 milyon 843 bin 722 kişi hâlâ eski tip sürücü belgesi kullanıyor. Ehliyet yenileme işlemleri yarına kadar 15 lira ücretle yapılabilecek; sonrasında eski tip belgeler geçersiz sayılacak.

Yarından itibaren yenileme ücretleri B sınıfı için 7 bin 438 lira 60 kuruşa, A, A1, A2, F sınıfı için 3 bin 643 lira 10 kuruşa, B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G ve M sınıfları için 11 bin 235 lira 60 kuruşa yükselecek.

Nüfus müdürlüklerine başvurular son aylarda arttı. Eylülde 57 bin 858, ağustosta 96 bin 134 ve ekimde 214 bin 725 kişi ehliyetini yenilerken, son 10 iş gününde 129 bin 536 kişi başvuru yaptı.