İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, yıkılan binanın enkazında yürütülen çalışmaların tamamlanmasının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Aktaş yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Maalesef anne ve babanın da cansız bedenlerine ulaşıldı. Baba Levent Bilir ve anne Emine Bilir’in de cenazeleri az önce çıkarıldı. Bu şekilde 5 kişilik ailemizin 4 ferdi vefat etmiş oldu. Sadece Dilara kızımız sağ olarak çıkarıldı. Anne, baba ve 2 çocuk vefat etmiş oldu. Başımız sağ olsun. Allah rahmet eğlesin. Biz Dilara kızımızı hastanede ziyaret ettik. Genel durumu iyi. Çok ciddi bir problemi yok. Kısa sürede sağlığına kavuşur inşallah. 19 saatlik bir arama-kurtarma çalışması yapıldı sizlerin de gördüğü üzere. Bu arama kurtarma çalışmaları esnasında 628’i arama-kurtarma personeli olmak üzere 913 personel can hıraç bir şekilde görev yaptılar ve zamanla yarıştılar. 161 kurtarma aracı ile bu çalışmalar sırasında kullanıldı. 6 tane köpek ve toplam 10 tane sismik enkaz altı görüntüleme ve dinleme cihazı kullanıldı. Çok profesyonel ve yoğun bir çalışma gerçekleştirildi. Bu saat itibariyle arama-kurtarma faaliyetleri sonlandırıldı. Savcılığın yapacağı incelemelerden sonra enkaz kaldırma çalışmaları yine devam edecek. Ayrıca bölgedeki 12 bina yine tahliye edildi tedbiren. Bu 12 binada oturan 45 aile vardı. Bu ailelerden 9 aile 23 kişilik bir grup belediyemizin tesislerinde misafir ediliyor. Diğerleri yakınlarının yanına gittiler.”