Olay, akşam saatlerinde Onatkutlar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Ökkeş Ş.’ye ait 27 YM 585 plakalı park halindeki otomobilde gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlamanın ardından araç içerisinden alevler yükseldi. Patlamayı ve yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda araçta bulunan 1 kişi yaralandı. İtfaiye görevlileri yangına müdahale ederken, yaralanan kişi ise yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.