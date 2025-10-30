Doğu Anadolu’da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düşerken, Erzurum ve Kars’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Palandöken Dağı’na çıkan vatandaşlar kar sürpriziyle karşılaşırken, bölgede dün gece ölçülen en düşük sıcaklık eksi 4,4 dereceyle Ardahan’ın Göle ilçesinde kaydedildi.

Dün başta Erzurum olmak üzere Doğu Anadolu’nun birçok kentinde sağanak yağış görüldü. Kent merkezlerinde aralıklarla yağmur etkili olurken, yüksek kesimlerde yağış kara dönüştü. 3 bin 176 metre yüksekliğindeki Palandöken Dağı’nda yoğun kar ve tipinin etkili olduğu bildirildi. Kars’ın yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkisini gösterdi. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte bazı sürücüler araçlarının üzerini battaniyelerle kapattı.

Bölgede dün gece ölçülen sıcaklıklar şu şekilde kaydedildi:

Ardahan: Ardahan -0,4, Damal -3,6, Göle -4,4, Hanak -3,5, Posof -1,8, Çıldır -2,9

Ağrı: Ağrı -0,1, Patnos -0,9, Taşlıçay -0,6

Erzincan: Otlukbeli -0,6, Refahiye -1,2, Tercan 0

Erzurum: Aziziye -1,9, Aşkale -1,3, Horasan 0,6, Hınıs -1,2, Karayazı -1,5, Karaçoban -1,9, Köprüköy -0,6, Tekman -2,9, Yakutiye -2,3, Çat -0,4, Şenkaya -0,6

Kars: Kars -2,4, Akyaka -1,3, Sarıkamış -3, Selim -3,1

Muş: Bulanık -0,2, Malazgirt 0,1, Varto -0,6

Doğu Anadolu’da kar ve soğuk hava önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürecek.