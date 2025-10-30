Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Irak Ortak Ekonomi ve Ticaret Komitesi’nin (JETCO) ikinci toplantısında, Irak Ticaret Bakanı Etir Davud Selman El-Greyri ile JETCO 2’nci Dönem Protokolü ve Fuarcılık Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı’nı imzaladı. Bolat, imza töreni sonrası yaptığı açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye-Irak ticaretinde yeni bir dönem başlıyor” dedi.

Bakan Bolat, Irak ziyareti kapsamında Bağdat’ta ilk olarak Irak Ticaret Bakanı El-Greyri ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından “Bağdat Türk İhraç Ürünleri Fuarı”nın açılışına katılan Bolat, iki ülke arasındaki ticaretin önemine değindi. Fuar, üç gün boyunca Türkiye ve Irak’tan iş insanlarını bir araya getirecek, ikili iş görüşmeleri ve B2B toplantıları yapılacak.

Bolat, Türkiye-Irak ticaretinin doğal bir iş birliği çerçevesinde geliştiğini vurguladı. “Irak, Türkiye’nin ticaretinde 4’üncü sırada yer alıyor. Görev sürem boyunca bu ülkeye yaptığım 4’üncü ziyaretimde de iş insanlarıyla birlikte önemli kararlar alıyoruz. JETCO toplantılarıyla ticaretimizde yeni bir dönemi başlatıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakan, Ceyhan-Kerkük Petrol Boru Hattı’nın yeniden çalışmasının ve kuzeydeki gümrük sorunlarının çözülmesinin ticaret hacmini artıracağını belirtti. Ayrıca Irak’ın Kalkınma Yolu Projesi ve metro projeleri gibi altyapı yatırımlarına Türk müteahhitlerinin de katılacağını söyledi. Bugüne kadar Türk müteahhitlerinin Irak’ta 200’e yakın projeyi tamamladığını ve toplam 36,5 milyar dolarlık iş yaptığını aktardı.

Toplantının sonunda JETCO 2’nci Dönem Protokolü ile Fuarcılık Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı imzalandı. Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu protokol ve mutabakat zaptı, Türkiye ile Irak arasındaki 30 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine giden yolda kararlılığımızın göstergesidir. Ticaretin kolaylaştırılması, yatırım ortamının güçlendirilmesi, lojistik ve altyapı projelerinde iş birliğinin artırılması hedefleniyor” ifadelerini kullandı.