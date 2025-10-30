Türkiye Tekvando Milli Takımı, Wuxi’de düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası’nda önemli başarılara imza attı. Kadınlar 53 kiloda mücadele eden son dünya şampiyonu Merve Dinçel Kavurat, finalde Suudi Arabistanlı rakibi Ali Abutaleb’i 2-0 yenerek üst üste ikinci kez dünya şampiyonu oldu. Dinçel, ikinci turdan itibaren Yunanistan’dan Stavroula Dessyla, İran’dan Mobina Nematzadeh, Tayvan’dan Po-ya Su ve Mısır’dan Jana Khattab’ı mağlup ederek finale yükseldi. 2023 yılında Azerbaycan’da 49 kiloda altın madalya kazanan Merve Dinçel, bu başarısıyla Türkiye’ye bir kez daha gurur yaşattı.

Erkekler 74 kiloda mücadele eden milli sporcu Ömer Furkan Körpe ise 4. turda elendi. İkinci turda San Marino’dan Stefano Crescentini ve üçüncü turda Yunanistan’dan Charalampos Flouskounis’i mağlup eden Körpe, dördüncü turda Kazakistanlı Yergesh Bekassyl’e yenilerek şampiyonaya veda etti.