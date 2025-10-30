Melisa Sapaz

CerModern, Art On iş birliğiyle, 1–30 Kasım 2025 tarihleri arasında usta yönetmen Zeki Demirkubuz’un “Hayatta ve Fotoğrafta En İyi Pozu Yalnızlar Verir” başlıklı solo sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçının farklı coğrafyalarda çektiği karelerden oluşan seçki, yalnızlık temasını yalın, müdahalesiz ve sahici bir bakışla ele alıyor.

Türkiye’nin önde gelen çağdaş sanat merkezlerinden CerModern, Kasım ayı boyunca Türk sinemasının usta yönetmenlerinden Zeki Demirkubuz’un fotoğraflarını Ankara sanatseverleriyle buluşturuyor. Küratörlüğünü Ebru Yılmaz’ın yaptığı “Hayatta ve Fotoğrafta En İyi Pozu Yalnızlar Verir” başlıklı sergi, yönetmenin sinemasında iz bırakan içe dönük ve sahici anlatım dilini bu kez fotoğraf kareleri üzerinden görünür kılıyor.

Demirkubuz, sabitlenmiş karelerle farklı coğrafyalara yayılmış anları kullanarak yalnızlık bağlamında düşünsel bir alan açıyor. Sergide yer alan seçki, dramatik yapı ve görsel yönlendirmelerden uzak durarak, yalın ve müdahalesiz bir bakışın izini sürüyor.

Fotoğraflar, herhangi bir anlatıya yaslanmadan yalnızlığın doğrudanlığıyla var oluyor; izleyiciye söz üretmeyen ama duygu taşıyan bir sessizlikten süzülen anlarla karşılaşma zemini sunuyor. Hazırlıksız, biçim verilmemiş haller; çevre, boşluk ve ışıkla kurulan ilişkiler; yönetmenin Avrupa, Amerika, Asya coğrafyalarını taradığı karelerle yalnızlık bakışını belirginleştiriyor. Bu bakışta poz yok, duruş var.

Demirkubuz’un sinemasındaki içe dönük tavır, fotoğraflarında “anlatısızlık” olarak yeniden tanımlanıp içselleştirilmiş bir sahicilik prensibine tutunuyor. Zamanın askıya alındığı, akışı var eden yansımalar; izleyiciyi yalnızlıkla bireysel bir sorgu alanına davet ediyor.

“Hayatta ve Fotoğrafta En İyi Pozu Yalnızlar Verir”, Zeki Demirkubuz ve küratör Ebru Yılmaz’ın yalınlığı estetik bir tercih olmaktan öte, bakışın etik bir disiplini olarak ele aldıkları bir yalnızlık anlatısının seçkisini sunuyor.

Sergi, 30 Kasım’a kadar pazartesi günleri hariç haftanın her günü 10:00 – 19:00 saatleri arasında görülebilecek.

Sanatçı Hakkında Zeki Demirkubuz (d. 1964, Isparta) İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun oldu. İlk filmi C Blok’u 1994 yılında yönetti. Ardından ilk gösterimleri Venedik Film Festivali’nde yapılan Masumiyet (1997) ve Üçüncü Sayfa (1999) ile eleştirmenlerin ve izleyicilerin dikkatini çekti. Her iki film ulusal ve uluslararası ödüller kazandı.

Yönetmenin Karanlık Hikâyeler üçlemesinin ilk iki filmi Yazgı (2001) ve İtiraf (2001), 2002 Cannes Film Festivali’nin “Un Certain Regard” bölümünde gösterildi. Üçlemenin son filmi Bekleme Odası (2003) ise Demirkubuz’un başrolünü üstlendiği bir yapım olarak tamamlandı.

Masumiyet’teki öykünün öncesini anlattığı Kader (2006); ardından Kıskanmak (2009), Yeraltı (2012), Bulantı (2015) ve Kor (2016) geldi. Sanatçı, son filmi Hayat (2023) ile sinema kariyerine devam etti. Filmleri, Viennale, Boston Sanat Müzesi, Toronto Film Festivali, Anthology Film Archives, Michigan Üniversitesi, Film Society of Lincoln Center, Brüksel Sinemateki, New Horizons Film Festivali ve Cluj Film Festivali gibi önemli kurumlarda toplu gösterimlerle sunuldu.