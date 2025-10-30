AA muhabirinin derlemesine göre, Türkiye turizm sektöründe 2025 yılında ürün ve pazar çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmalarına ağırlık verdi. Ocak-Ağustos 2025 döneminde ülkeyi ziyaret eden yabancı turist sayısı bir önceki yıla göre %0,9 azalarak 35,5 milyon kişi olarak kaydedildi.

Turizm geliri ise Ocak-Haziran 2025 döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla %7,6 artışla 25,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Geçen yıl Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı 52,6 milyon, turizm geliri ise 61,1 milyar dolar olmuştu.

2025 yılının tamamında ise yabancı ziyaretçi sayısının %1 artışla 53 milyon, turizm gelirinin ise %4,7 artışla 64 milyar dolara ulaşması öngörülüyor.