Gold Film imzalı ve Show TV’de yayınlanan fenomen dizi Kızılcık Şerbeti, 4. sezonunda izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Yönetmenliğini Özgür Sevimli’nin üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı dizide, sezon başında planlanan önemli gelişmeler sahneleniyor.

Dizide bazı karakterler projeye veda edecek. Işıl karakterini canlandıran Ece İrtem ve Firaz karakterine hayat veren Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, diziden ayrılacak. Bu ayrılıklar, hikâyede yeni sırların açığa çıkmasına yol açacak.