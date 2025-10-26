TRT’nin 2 Mayıs 2023’te yayına başlayan uluslararası dijital platformu Tabii, yeni sezonu yarın düzenlenecek görkemli bir etkinlikle tanıtacak. Tersane İstanbul’da gerçekleştirilecek geceye, platformun dizilerinde rol alan ünlü oyuncular katılacak.

Sunuculuğunu Ezgi Sütçü ve Alp Kırşan’ın yapacağı 3,5 saatlik organizasyon, saat 18.00’de kokteyl ile başlayacak. Etkinlik boyunca, Tabii’nin dizi, program ve belgesellerinde yer alan ekran yüzleriyle röportajlar yapılacak ve lisanslı içeriklerin tanıtımları gerçekleştirilecek. Yeni sezon tanıtımı, konserle sona erecek.

Geceye katılacak ünlü isimler arasında:

Bülent İnal, Sanem Çelik, İbrahim Çelikkol, Cansu Dere, Murat Yıldırım, Ayça Ayşin Turan, Ertan Saban, Dilan Çiçek Deniz, Şifanur Gül, Hande Doğandemir, Ozan Akbaba, Özge Gürel, Melis Sezen, Erkan Avcı, Berk Oktay, Ahmet Kural, Damla Sönmez, İlayda Alişan, İlhan Şen, Berk Cankat, Özge Özder, Osman Sonant, Diren Polatoğulları, Alper Saldıran, Selin Türkmen, Özgürcem Tuğluk, Levent Can, Volga Sorgu, Burç Kümbetlioğlu, Hande Soral, Bertan Asllani, Ezgi Şenler, Burak Sergen, Yurdaer Okur, Serdar Orçin, Ali Gözüşirin, İsmail Ege Şaşmaz, Serhat Kılıç, Didem Balçın, Erdem Kaynarca, Gökçe Akyıldız, Cansel Elçin, Ali İpin, Serhat Tutumluer, Seda Akman, Sinan Albayrak, Murat Akkoyunlu, Deniz Bolışık, Leyla Lydia Tuğutlu, Yağmur Tanrısevsin, Jessica May, Cansu Diktaş, Hasan Denizyaran, Umut Karadağ, Devrim Nas, Wilma Elles, Erdal Yıldız, Vildan Atasever, Şemsi İnkaya, Çağan Efe Ak, Berat Efe Parlar ve Cemre Arda yer alıyor.

Bu görkemli davet, TRT Tabii’nin yeni sezonunu ve zengin içeriklerini tanıtma fırsatı sunuyor.