Altındağ’da Cumhuriyet’in 102’nci yılı kutlamaları coşkuyla başladı. Altındağ Belediyesi tarafından Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen “29 Ekim Cumhuriyet Koşusu”, Başkent Millet Bahçesi’nde heyecan dolu anlara sahne oldu.

Altındağ Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kros Yarışmaları”na 15 liseden ve 27 ortaokuldan toplam 300 öğrenci katıldı. Ortaokul kategorisinde 96 kız ve 104 erkek, lise kategorisinde ise 44 kız ve 56 erkek öğrenci dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti.

Yarışların sonunda dereceye giren takımlar kupa sevinci yaşarken, ilk altı sırayı elde eden öğrenciler madalyalarını gururla aldı.

Yıldız Kızlar kategorisinde Ertuğrul Gazi Ortaokulu öğrencisi Memnune Sıla Işık, Yıldız Erkekler kategorisinde Sultan Alparslan Ortaokulu öğrencisi Metin Mete Çiçek, Genç Kızlar kategorisinde Hacı Bayram Veli Spor Lisesi öğrencisi Mina Meryem Kaya, Genç Erkekler kategorisinde ise Gazi Lisesi öğrencisi Taylan Önder birincilik kürsüsüne çıktı.

Takım sıralamasında Yıldız Kızlar kategorisinde Ertuğrul Gazi Ortaokulu, Yıldız Erkeklerde Sultan Alparslan Ortaokulu, Genç Kızlarda Hacı Bayram Veli Spor Lisesi, Genç Erkeklerde ise Gazi Lisesi birinci oldu.

Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki, yarışların ardından yaptığı açıklamada, gençlerin Cumhuriyet coşkusuna ortak olmalarının gurur verici olduğunu belirterek,

“Cumhuriyetimizin 102’nci yılı dolayısıyla düzenlediğimiz bu anlamlı etkinlikte, öğrencilerimizin azmi, enerjisi ve Cumhuriyet sevgisi bizleri çok mutlu etti. Cumhuriyet’in doğduğu topraklar olan Altındağ’da böylesine başarılı, çalışkan ve sportmen gençleri görmek geleceğe dair umudumuzu güçlendiriyor,” dedi.

Başkan Tiryaki ayrıca, “Dereceye giren tüm öğrencilerimizi, onların yetişmesinde emeği geçen öğretmenleri ve katılım sağlayan tüm okul takımlarını yürekten kutluyorum,” ifadelerini kullandı.