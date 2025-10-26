DİYARBAKIR’da iş yerlerine silahlı saldırı düzenleyen şüphelilere yönelik operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, bu yıl işlenen benzer suçlarda yakalanan kişi sayısı 106’ya ulaştı.

Bağlar, Sur ve Kayapınar ilçelerinde, gece saatlerinde motosikletle gelen ve yüzleri maskeli kişilerce gerçekleştirilen silahlı saldırıların aydınlatılması için Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonunda özel ekip oluşturuldu. Operasyonda Terörle Mücadele (TEM), Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Cinayet Büro ve Gasp Büro Amirliği’nden deneyimli polisler görev aldı.

Kentte özellikle bu üç ilçede yaşanan saldırılar esnaf ve vatandaşlarda tedirginliğe yol açarken, şüpheliler teknik ve fiziki takibe alındı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntüleri tek tek incelendi. Tespit edilen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, yılın ilk 9 ayında 96 şüphelinin tutuklandığı soruşturma kapsamında 10 kişi daha yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.