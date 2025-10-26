KANAL D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir, yurtdışında da ilgi görmeye devam ediyor. Reytinglerde öne çıkan yapım, Bulgaristan’da yayın yapan 25bTV ve bTV Story kanalında haber konusu oldu. “Dalechen Grad” adıyla yayınlanan dizi, Mardin’deki Albora Konağı’nı ziyaret eden Bulgar hayran Gergan ve Aleksandr’ın deneyimleriyle ekrana taşındı. Haberde dizinin başrolleri Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal ile buluşan ikilinin heyecanı vurgulandı.

bTV Story’deki haberde, Gergan ve Aleksandr’ın dizinin her bölümünü sabırsızlıkla beklediklerini ve “Onları seviyoruz” diyerek başrol karakterleri Cihan ve Alya’ya selamlarını ilettikleri aktarıldı. Ayrıca, Mardin’in “mitolojik şehir” olarak tanıtıldığı haber, Uzak Şehir’in dört kıtada izlenerek Türk dizileri arasında en çok takip edilen yapım olduğuna dikkat çekti. Bölüm başına 20 milyon izleyiciye ulaşan dizi, dünya genelinde büyük bir başarı elde etti.

AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, yeni bölümleriyle her pazartesi Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.