Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Eylem Planı kapsamında hayata geçirilmesi planlanan Sosyal Medya Yasası ve dijital dünyada çocukların güvenliği konularını ele almak üzere sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

İstanbul’da düzenlenen toplantıda Bakan Göktaş, “Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi”nin önemine değinerek, sözleşmenin dijital ortamda çocukların üstün yararını gözeten kalıcı bir iş birliği kurmayı amaçladığını, çocukların güvenliğini sağlamak ve kişisel verilerinin korunmasını güvence altına almak için rehber niteliği taşıdığını belirtti.

Toplantıda, sosyal medyanın çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri ayrıntılı şekilde ele alındı. Göktaş, dijital dünyada çocukların güvenlik sorunları, depresyon, kaygı, öz değer eksikliği ve bozulan beden algısı gibi risklerle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Gerçek dünyada çocuklara tehlikeli davranışlara izin verilmediğini ancak dijital ortamda aynı risklerin serbestçe yaşandığını ifade eden Bakan, sosyal medyanın kontrolsüz kullanımının çocukları istismara, bağımlılığa ve siber zorbalığa açık hale getirdiğini söyledi.

Araştırmaların her 3 çocuktan 1’inin siber zorbalığa maruz kaldığını ve 14-17 yaş arası gençlerin önemli bir kısmının sosyal medya paylaşımları nedeniyle kendini yetersiz hissettiğini gösterdiğini aktardı. Ayrıca Göktaş, sanal beğenilerin gerçek onayın yerini aldığını, dijital dünyanın çocukların gerçek hayat deneyimlerini etkilediğini ve ebeveynlerin kontrolünde önlem alınması gerektiğini belirtti.

Bakan Göktaş, sosyal medya yasasının, çocukların dijital dünyada güvenle var olmasını sağlamak, çevrim içi şiddet ve istismara karşı etkin koruma mekanizmalarını oluşturmak ve çocukların dijital eğitim, kültür ve gelişim fırsatlarından adil şekilde yararlanmasını güvence altına almak için kritik bir adım olduğunu ifade etti. “Bu sözleşme toplumsal bir seferberlik çağrısıdır. Hep birlikte hareket edersek, sadece çocuklarımızı değil, toplumun geleceğini de koruyabiliriz” dedi.

Toplantıda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı uzmanları tarafından “Sosyal Medya Yasası ve 16 Yaş Altına Yönelik Düzenleme” konulu bir sunum da gerçekleştirildi. Sivil toplum kuruluşu temsilcileri toplantının sonunda sürece destek vererek “Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi”ni imzaladı. Bakan Göktaş, aileler, eğitim kurumları ve STK’ların iş birliğiyle çocukların dijital dünyada güvenliğini sağlamak için gerekli adımların hızla hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.