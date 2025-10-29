TRT’nin yeni ve iddialı dizisi “Beklenen Mehdi”, Alperen Duymaz ve Su Burcu Yazgı Coşkun’u bir araya getiriyor. Medyafikir Kulübü tarafından hazırlanan dizinin başrol kadın oyuncusu, genç kuşağın sevilen yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun olarak açıklandı.

Dizi, hafta sonu başlayacak çekimlerle Güneydoğu Anadolu’da, özellikle Midyat ve çevresinde izleyiciyle buluşacak. Su Burcu Yazgı Coşkun, dizide Rana karakterini canlandıracak. Rana, Harran Üniversitesi Dinler Tarihi Bölümü’nde doktor öğretim görevlisi olarak hikâyeye dahil olacak.

Alperen Duymaz’ın canlandırdığı Ahrar karakteriyle yolları, uzmanlık alanı sayesinde kesişen Rana’nın hikâyesi, izleyiciye güçlü bir dram ve gerilim öyküsü sunmayı hedefliyor.