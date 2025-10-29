GAZİ Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Kurucu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin, bölgedeki jeotermal zenginlik ve aktif faylarla doğrudan ilişkili olduğunu açıkladı.

Pampal, Sındırgı depreminin Simav Fay Zonu üzerinde gerçekleştiğini belirterek, “Depremler, Simav Fay Zonu’nun batı ucunda yer alan Sındırgı Fayı üzerinde meydana geliyor. Fay sistemi doğuya doğru Simav ve Afyon’a kadar uzanıyor ve oldukça aktif. Genellikle 6 ila 7 büyüklüğünde depremler üretiyor. Bu bölgedeki hareketlilik birkaç ayla sınırlı değil” dedi.

Bölgenin jeotermal kaynaklar açısından zengin olduğuna dikkat çeken Pampal, “Sıcak su ve su buharı kaynakları bol ve buradan jeotermal enerji elde ediyoruz. Bu suların sıcak olmasının nedeni aktif faylar. Magma, yukarıya doğru zorlayarak suları ısıtıyor. Bu da depremlerin sık yaşanmasında etkili oluyor” ifadelerini kullandı.

Pampal, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün bölgeye ilişkin raporuna değinerek, depremlerin volkanik-magmatik kökenli mekanizmalarla ilişkili olduğunu belirtti. “Bu tür depremler olmaya devam edecek. Batı Anadolu, Türkiye’nin en çok deprem olan bölgesi” dedi.

Artçı depremlerin sayısının 14-15 bini bulabileceğini söyleyen Pampal, bölgede yıkıcı deprem beklenmediğini vurguladı. Pampal ayrıca Sındırgı’daki depremlerin İstanbul’daki fay hattıyla bağlantılı olmadığını belirterek, “İstanbul’u etkilemez. İstanbul’u etkileyecek fay, Marmara Denizi içindeki Orta Marmara Fayı’dır” dedi.

Pampal, Türkiye’de deprem riskinin her yerde bulunduğunu, riskleri azaltmak için depreme dayanıklı kentler kurmanın, mevcut yapıları güçlendirmenin ve kentsel dönüşümü hızlandırmanın önemine işaret etti.