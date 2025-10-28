KANAL D’nin fenomen dizisi Uzak Şehir, Boran’ın komadan çıktığı son bölümüyle hem reytinglerde hem de sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Cihan-Alya aşkının zorlu sınavı ekran başındaki izleyiciler tarafından yoğun ilgi gördü ve tüm izleyici kategorilerinde zirveye oturdu.

Sadakat’in sürpriz davranışı sosyal medyada gündem oldu

Dizide dengeler alt üst oldu. Alya’nın hem Cihan’ın hem Boran’ın hayatını kurtardığı fedakarlık sahneleri izleyicileri etkilerken, Sadakat Albora’nın gardını düşürerek Alya’ya çorba yapması sosyal medyada paylaşım ve yorum rekorları kırdı.

Alya’nın hamlesi izleyicileri gözyaşlarına boğdu

Cihan’ı ekarte edip Boran’a böbreğini veren Alya’nın ameliyat sırasında kalbinin durduğu sahnede nefesler tutuldu. Göksel’in seslendirdiği “Kurşuni Renkler” şarkısı eşliğinde yaşanan duygusal anlar, izleyicileri de ekrana kilitledi. Boran’ın konağa geri getirilip gözlerini açması, bölümün kırılma anı olarak öne çıktı.

Reytinglerde açık ara birinci

Uzak Şehir, Tüm Kişiler kategorisinde 14,14 izlenme oranı ve 38,17 izlenme payı, AB kategorisinde 10,02 izlenme oranı ve 31,45 izlenme payı, 20+ABC1’de ise 12,85 izlenme oranı ve 34,08 izlenme payı ile günün en çok izlenen yapımı oldu.

AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, yeni bölümleriyle her pazartesi akşamı Kanal D ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor.