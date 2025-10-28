Ankara Emniyet Müdürlüğü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları nedeniyle kent genelinde bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. 29 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 06.00’dan itibaren uygulanacak düzenleme kapsamında; kutlama alanları ve geçiş güzergâhlarında ulaşımda değişiklik yapılacak.

Kapatılacak yollar arasında Atatürk Bulvarı’nın Kuğulu Kavşak ile Ulus Meydanı arası, İsmet İnönü Bulvarı’nın Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile Akay Kavşağı arası, GMK Bulvarı’nın Kızılay Milli İrade Meydanı ile Anadolu Meydanı arası yer alıyor. Ayrıca Talatpaşa Bulvarı’ndan Cumhuriyet Caddesi’ne bağlantı sağlayan varyantlar da kapatılacak.

Bununla birlikte Dikmen, Celal Bayar, Kazım Karabekir, Ziya Gökalp, Gençlik, Anıt, Akdeniz, İstiklal ve Cumhuriyet caddeleriyle bu caddelere açılan tüm yan yollar çift yönlü olarak trafiğe kapalı olacak.

Emniyet, vatandaşların alternatif güzergâhları kullanmaları ve görevlilerin yönlendirmelerine uymaları gerektiğini belirtti.