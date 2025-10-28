Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün, kıymetli mevkidaşım Ürdün Sanayi, Ticaret ve Tedarik Bakanı Sayın Yarub Qudah ile Türkiye-Ürdün Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısı'nın ilkini gerçekleştirmek üzere Amman’dayız.

Sayın Qudah ile gerçekleştirdiğimiz verimli görüşmede, iki ülke arasındaki ticaret, yatırım, müteahhitlik ve sanayi iş birliği alanlarını kapsamlı biçimde ele aldık. Türkiye ile Ürdün arasındaki kıymetli bağları; adil, sürdürülebilir ve karşılıklı kazanca dayalı ticari ortaklıklarla daha da güçlendirme irademizi bir kez daha teyit ettik. Bu ziyaret vesilesiyle tesis edeceğimiz ortak iş birliği mekanizmalarıyla, 2024 yılında 1,1 milyar dolar olarak gerçekleşen ticaret hacmimizi çok daha yüksek seviyelere taşımakta kararlıyız.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda; ülkemizin üretim, ihracat ve yatırım kapasitesini her coğrafyada güçlendirmek, dost ve kardeş ülkelerle bereketli iş birlikleri kurmak için çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.