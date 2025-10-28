İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında merkeze bağlı bir köyde düzenlediği operasyonda, hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.

Ayrıca evde yapılan aramada, 44 gram kubar esrar, 20 gram kenevir tohumu, 1 hassas terazi, 1 uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 4 paket sigara sarım kağıdı ele geçirildi, ev sahibi gözaltına alındı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilirken, ev sahibi ise çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.