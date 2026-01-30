Kırşehirliler Vakfı, gençlerin istihdam sorununa dijital ve sürdürülebilir bir çözüm sunmak amacıyla hayata geçirdiği Ahi Şehir Platformu’nu kamuoyuyla paylaştı.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; Vakıf Başkanı Tuncay Tekay, platformun yalnızca bir iş bulma sistemi olmadığını, aynı zamanda firmalar için güçlü bir tanıtım alanı sunduğunu belirterek, Ahilik değerlerini dijital çağla buluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

252 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNE BURS DESTEĞİ

Tekay, “Bugün burada, köklü bir geçmişi ve güçlü bir toplumsal hafızası olan Kırşehirliler Vakfı’nın yürüttüğü faaliyetleri ve bu birikimin doğal bir sonucu olarak hayata geçirilen Ahi Şehir Platformu’nu sizlerle paylaşmak için bir aradayız” dedi.

Vakfın eğitim odaklı çalışmalarına dikkat çeken Tekay, gençlerin her zaman öncelikleri olduğunu vurgulayarak, “Kırşehirliler Vakfı; eğitimi, kültürü, dayanışmayı ve özellikle gençlerimizi merkeze alan bir anlayışla çalışmalarını sürdürmektedir. 2025–2026 eğitim ve öğretim yılında 252 üniversite öğrencimize burs desteği sağlanmaktadır.” ifadelerini kullandı.

AHİLİK KÜLTÜRÜ YAŞATILIYOR

Vakfın sosyal ve kültürel faaliyetlerine değinen Tekay, Ahilik geleneğinin yaşatılmasına büyük önem verdiklerini belirterek, “Ahilik konferansları, Neşet Ertaş Anma Geceleri, köy dernekleri arası halı saha turnuvaları, ağaç dikme etkinlikleri ve ihtiyaç sahibi çocuklara yönelik giyim yardımları gibi birçok faaliyeti başarıyla yürütüyoruz” diye konuştu.

GENÇLERİN İŞ ARAYIŞI DİJİTAL ÇÖZÜME DÖNÜŞTÜ

Sahada gençlerin yoğun bir iş arayışı içinde olduğunu vurgulayan Tekay, vakfa bırakılan yüzlerce özgeçmişe dikkat çekerek, “Vakfımıza ve birçok sivil toplum kuruluşuna iş arayışında olan yüzlerce gencimiz CV bırakmaktadır. Bu ihtiyacın bireysel çabaların ötesinde dijital, sistemli ve sürdürülebilir bir çözüm gerektirdiğini gördük.” dedi.

AHİ ŞEHİR SADECE İŞ BULMA PLATFORMU DEĞİL

Ahi Şehir Platformu’nun kapsamını anlatan Tekay, sistemin firmalara da önemli imkânlar sunduğunu belirterek, “Ahi Şehir yalnızca gençlerimizin iş bulmasına aracılık eden bir yapı değildir. Aynı zamanda firmaların ürünlerini, hizmetlerini ve kurumsal kimliklerini tanıtabileceği güçlü bir dijital vitrindir.” ifadelerini kullandı.

FİRMALAR SÜRECİ KENDİ YÖNETİYOR

Platformda firmaların tüm süreçleri kendilerinin yöneteceğini belirten Tekay, “Firmalar, sistem üzerinden iş ilanı açabilecek, başvuru, görüşme ve işe alım süreçlerini tamamen kendi bünyelerinde yürütebilecektir. Bu yönüyle Ahi Şehir, iş dünyası ile gençler arasında doğrudan ve şeffaf bir köprü kurmaktadır.” dedi.

Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.