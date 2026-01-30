Akyol, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ASELSAN’ın her yıl büyüyen ihracat gücüyle yalnızca teknolojisini değil, Türkiye’ye duyulan güveni de dünyaya taşıdığını belirtti. Açıklamada, 16 ürün için ilk ihracat sözleşmesinin yapıldığı, ayrıca 3 yeni ülke ile de ilk kez ihracat anlaşması imzalandığı ifade edildi.

Bu gelişmelerle birlikte ASELSAN’ın ihracat yaptığı ülke sayısının 95’e yükseldiğini aktaran Akyol, hava savunma, radar, elektronik harp, güdümlü mühimmat ve haberleşme alanlarında doğrudan ihracatın sürdüğünü vurguladı.

Akyol ayrıca, uçak, SİHA, gemi ve kara platformlarına sunulan sistemlerle ihracatın artarak devam edeceğini kaydetti.