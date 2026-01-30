Ankara’da küçük, şirin ve hijyenik bir dükkân; ancak içinde büyük bir hafıza, güçlü bir duruş ve sıra dışı bir vicdan barındırıyor.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; PERİPERİ isimli butik işletmenin sahibi Hüdayi Alkan, Türkiye’de alışılmışın dışında bir işletmecilik anlayışıyla dikkat çekti. Yaklaşık bir aydır hizmet veren mekân, sunduğu smash burger lezzetinin ötesinde, toplumsal hafızayı diri tutan uygulamalarıyla farkındalık yaratıyor.

GENÇ YAŞTA BÜYÜK BİR DÖNÜŞ

Yıllarca yurt dışında yaşayan, mesleğini İngiltere’de icra eden ve aşçılık alanında hem eğitim hem de hizmet veren Hüdayi Alkan, Türkiye’ye döndükten sonra küçük ama anlamı büyük bir işletme açmaya karar verdi. 24 yaşındaki genç aşçı, PERİPERİ’yi yalnızca bir restoran olarak değil, kendi hayat görüşünün, düşünce dünyasının ve değerlerinin bir yansıması olarak kurguladı.

Sonsöz Gazetesi’ne konuşan Alkan, Türkiye’ye döndüğünde yalnızca bir işletme değil, aynı zamanda yeniden bir çevre, yeniden bir dil ve yeniden bir toplumsal bağ kurması gerektiğini ifade etti. Bu nedenle açtığı mekânın her detayına kendi yaşamından izler yerleştirdiğini vurguladı.

PERİPERİ İSMİNİN TARİHSEL YOLCULUĞU

İşletmenin adı olan “Peri Peri”, kökenini Portekizlilerin Güney Amerika’yı keşfetmesinin ardından o bölgeden Avrupa ve Afrika’ya taşıdığı özel bir biberden aldı. Portekizlilerin Afrika’daki kolonilerine götürdüğü bu biber, Afrikalı halklar tarafından benimsendi, kültürleşti ve bir mutfak geleneğine dönüştü. Zamanla Portekiz mutfağına taşınan Peri Peri, özellikle tavuk yemekleriyle özdeşleşti.

Usta Aşçı Hüdayi Alkan, bu ismi seçmesinin nedenini, kendi geçmişini ve mesleki yolculuğunu hatırlatma isteğiyle açıkladı. Uzun yıllar bu mutfak üzerine çalıştığını belirten Alkan, Peri Peri isminin hem kökenini hem de kimliğini hatırlattığını söyledi.

ENFLASYONA KARŞI FİYAT DİRENİŞİ

PERİPERİ’nin en dikkat çeken yönlerinden biri de fiyat politikası oldu. Türkiye’nin içinde bulunduğu enflasyonist ortamda, “bir işletmenin ne kadar uygun fiyatlı olabileceğini” göstermek istediklerini belirten Alkan, fiyatları bilinçli olarak piyasaların altında tuttuklarını dile getirdi.

Amaçlarının yalnızca kar etmek olmadığını ifade eden genç işletmeci, esnafın kendi dükkânının sahibi olduğu bir ülkede, halkın da uygun fiyatlarla nitelikli ve kaliteli yemeğe ulaşabileceğini göstermek istediklerini vurguladı. Bu yaklaşımıyla PERİPERİ, kent lokantaları kadar olmasa da piyasanın altında bir fiyat politikasıyla hizmet sunuyor.

Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.