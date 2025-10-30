Öğrenciler, “Rojin’e adalet” ve “Güvenli kampüs istiyoruz” sloganlarıyla kampüs içinde toplandı. Daha önce kampüs içinde eli palalı kişiler tarafından gerçekleştirilen saldırılarda ÖGB’nin etkin şekilde müdahale etmediği iddia edilmişti. Bugünkü eylemde ise öğrencilerin açıklama yapması ve pankart açması üzerine güvenlik birimlerinin müdahalesi, katılımcılar tarafından tepkiyle karşılandı.

Öğrenci toplulukları, üniversitelerde öğrencilerin güvenliğini sağlamak, dış müdahalelere karşı korumak ve kampüslerin özgür tartışma alanları olarak kalması gerektiğini vurguladı.

Eylemde öğrenciler, Rojin Kabataş’ın ölümüyle ilgili soruşturmanın adil yürütülmesini ve kampüs güvenliğinin sağlanmasını talep etti.