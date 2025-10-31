Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Spor Kulübü sporcusu Havva Nur Karaman, Slovakya’da düzenlenen Elektronik Dart Dünya Şampiyonası’nda Kadınlar Kategorisi’nde ikinci oldu.

Final müsabakalarında gösterdiği yüksek performansla dikkat çeken Karaman, şampiyonayı dünya ikincisi olarak tamamladı. Başkent adına yarışan genç sporcu, başarısıyla hem Ankara’nın hem de Türkiye’nin adını uluslararası alanda duyurdu.

ABB FOMGET yetkilileri, Karaman’ı tebrik ederek “Ankaralı sporcumuzla gurur duyuyoruz” açıklamasında bulundu.

Başkentli sporcu, elde ettiği bu derecesiyle Ankara’nın spor alanındaki yükselen başarı grafiğine bir yenisini ekledi.