Daniş: “RTÜK’ü Daha İleriye Taşıyacağız”

RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, toplantının açılışında yeni dönemin hayırlı olmasını diledi. Kurumun hem teknik hem de insani boyutunu önemseyen köklü bir yapıya sahip olduğunu belirten Daniş, “Bu emaneti daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Daniş, medya alanındaki sorumluluklarına dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Ülkemizin en güçlü denetim ve düzenleme mekanizmalarından biri olarak, yayıncılığın gelişmesine, etik standartların yükseltilmesine ve kamu yararına hizmet eden bir yayın ortamının tesisine öncülük edeceğiz.”

Gençler ve Aileler Önceliğimiz

Yeni dönem vizyonunu açıklayan Daniş, medyada denetim görevlerini yürütürken zararlı içeriklere karşı özellikle gençler ve aileleri korumayı öncelik haline getireceklerini belirtti. Daniş, milli ve manevi değerlere sahip çıkacaklarını, dezavantajlı bireylerin medyaya erişimini kolaylaştırmak için de kararlılıkla çalışacaklarını ifade etti.

“Üst Kurul üyelerimiz ve tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte RTÜK’ü daha ileriye taşımak için ortak bir iradeyle hareket edeceğiz. Yeni çalışma dönemimiz hepimize hayırlı, uğurlu olsun.”

RTÜK’ün yeni başkanlık döneminde, yayıncılığın etik ve kamu yararına uygun olarak gelişmesine yönelik adımların önümüzdeki süreçte daha görünür hale gelmesi bekleniyor.