Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından yaban hayatının izlenmesi amacıyla Türkiye’nin farklı noktalarına yerleştirilen fotokapanlar, birçok canlı türünü kayıt altına almaya devam ediyor. Bu kapsamda Edirne’de kurulan fotokapanlar, yaban tavşanlarının doğal yaşamını görüntüledi.

Kayıtlarda, bölgede yaşayan yaban tavşanlarının fotokapanın önünden geçerken sergiledikleri doğal davranışlar yer aldı. Görüntüler, yaban hayatının korunması ve izlenmesine yönelik çalışmalara önemli katkı sağladı.

Paylaşım sosyal medyada ilgi gördü

DKMP, söz konusu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Eğlenceli bir ifadeye yer verilen paylaşımda, “Fotokapanı fark ettiler ama belli etmediler. Yaban tavşanları arasında ‘Ben daha sempatiğim’ tartışması” notu düşüldü. Paylaşım, kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekti.