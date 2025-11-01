Patlama sırasında çıkan yangında vücutlarında yanıklar oluşan 3 kişi, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Patlama ve yangın nedeniyle binada da hasar oluştu.

Patlama Sonrası Mahallede Korku ve Panik

Olay sırasında evinde uyuyan mahalle sakini Ergüncan Malkoç, “Bomba patlaması gibi bir sesle uyandım. Camdan bakınca yaralıları gördüm, vücutlarında yanıklar vardı,” dedi.

Yaralılara yardım etmek için içeri giren Umut Kızılok ise, “Sesi duyduğumuzda deprem olduğunu zannettik. Geldiğimizde içeriden yoğun bir koku geliyordu. Çığlıkları duyunca iki kişi içeri girdi, ben de peşine girdim. Adamın üzerinden duvarı kaldırdık, diğer odada da duvar yıkılmıştı. İtfaiye ve polis ekipleri gelince müdahale ettik,” ifadelerini kullandı.

Bir diğer mahalle sakini Akif Kulu ise, “Çok korktuk, hemen doğal gazı kapattık ve yaralılara yardım etmeye çalıştık,” dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muhabir: Mehmet Ali Derdiyok,Gökçe Karaköse