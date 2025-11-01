BM Genel Sekreterliği’nde düzenlenen günlük basın toplantısında konuşan Dujarric, “Gazeteci cinayetlerinin neredeyse 10’da 9’u hala aydınlatılamadı. Gazze, şimdiye kadarki tüm çatışmalar arasında gazeteciler için en ölümcül yer oldu.” ifadelerini kullandı.

Genel Sekreter Antonio Guterres’in çağrısına atıfta bulunan Dujarric, gazetecilere yönelik saldırıların bağımsız ve tarafsız bir şekilde soruşturulması gerektiğini belirtti. Dujarric, “Cezasızlık, yalnızca basın özgürlüğüne değil, demokrasinin özüne yönelik bir tehdittir.” dedi.

Sözcü, konuşmasının sonunda “Gazeteciler susturulduğunda, hepimiz sesimizi kaybederiz.” sözleriyle mesajını güçlendirdi.

Uluslararası basın özgürlüğü kuruluşlarının verilerine göre, İsrail’in Gazze’ye yönelik son iki yıldır süren saldırılarında 250’den fazla gazetecinin öldürüldüğü ve birçoğunun doğrudan görev başında hedef alındığı belirtiliyor.