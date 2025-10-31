İSTANBUL, (DHA)-
SALON: Movistar Arena
HAKEMLER: Tomislav Hordov, Olegs Latisevs, Saso Petek
REAL MADRID: Deck 5, Lyles 14, Tavares 13, Campazzo 11, Abalde 9, Maledon 15, Hezonja 5, Garuba 10, Procida 2, Feliz, Kramer, Llull
FENERBAHÇE BEKO: Tarık Biberovic 2, Baldwin 14, Wilbekin 2, Bacot 10, Horton-Tucker 10, Hall 4, Birch 1, Melli 3, Colson 7, Onuralp Bitim 5, Metecan Birsen, Jantunen
1’İNCİ PERİYOT: 25-16
DEVRE: 49-22
3’ÜNCÜ PERİYOT: 64-35
Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 8’inci haftasında deplasmanda konuk olduğu İspanyol ekibi Real Madrid’e 84-58 mağlup oldu.Bu sonucun ardından Real Madrid 4’üncü galibiyetini alırken, Fenerbahçe ise 5’inci kez parkeden yenik ayrıldı.
Kaynak: DHA