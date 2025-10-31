SÜMER TAŞKIRAN

Türkiye merkezli olarak kurulan Mc TrueWay, bilimsel temellere dayalı üretim anlayışı, etik iş modeli ve yenilikçi vizyonuyla sadece bir network marketing şirketi değil, aynı zamanda insanların birlikte büyüdüğü bir başarı platformu oluşturdu.

Kurucu ortaklar Dr. Muhammet Bayraktar ve Cemalettin Cuma Atay, bilgi, tecrübe ve girişimci ruhlarını bir araya getirerek güvenilir, sürdürülebilir bir iş modeli kurdular. McTrueWay’in kurucu ortaklarından Dr. Muhammet Bayraktar, SONSÖZ’e verdiği özel röportajda, bilimsel araştırmalara dayalı formülasyonlarla geliştirdikleri gıda takviyelerinin arka planını anlattı.

1988 doğumlu olan Bayraktar, 2011 yılında tıp fakültesinden mezun olduktan sonra dünyanın önde gelen ilaç firmalarından Sanofi’de çalışmaya başladı. Kısa sürede şirketin Ortadoğu Genel Müdürlüğü’ne yükseldi ve Fransa’da formülasyonuzmanlığı eğitimi aldı.

Edindiği uluslararası deneyimin ardından Türkiye’ye dönen Bayraktar, ilaç ve gıda takviyesi sektörlerinde danışmanlık yaparak, Irak, Dubai ve Türkiye’de kendi sağlık girişimlerini kurdu.

“ADALETSİZLİĞİ GÖRDÜĞÜM YERDE KENDİ YOLUMU AÇTIM”

Dr. Bayraktar, Mc TrueWay’in doğuş sürecini şu sözlerle özetledi: “Daha önce iki farklı şirkete formülasyondanışmanlığı veriyordum. Ancak sektörde adaletsizlikleri ve araştırmasız üretimi görünce kendi yolumu açmaya karar verdim. Bizde hem üretim hem de bilimsel formülasyon gücü var. İnsanlar bize güveniyor, biz de bu güveni boşa çıkarmamak için yola çıktık.”

Henüz lansmanı yapılmadan birçok distribütörün McTrueWay’e yoğun ilgi gösterdiğini belirten Bayraktar, şirketin güvenilir ve bilim temelli üretim anlayışıyla fark yarattığını vurguladı.

“HER ÜRÜN 10 BİNDEN FAZLA ARAŞTIRMANIN SONUCU”

Türkiye’de gıda takviyesi üretiminin genellikle yalnızca kimyager onayıyla gerçekleştiğini belirten Dr. Bayraktar, bu yaklaşımın eksik olduğunu ifade ederek, “Bizim farkımız şu: Ekibimizde doktor, eczacı, kimyager ve kimya mühendisi var. Her ürünümüz 10 binden fazla bilimsel araştırmanın süzgecinden geçerek formüle edildi. Sağlığa katkı sunan her ürünümüz bilimsel temellere dayanıyor.” dedi.

Bayraktar’a göre modern üretim süreçleri doğadaki besinlerin değerini azaltıyor: “Eskiden bir elmada 12 vitamin bulunurdu, şimdi bir tanesini bulursak şanslıyız. Biz bitkisel ürünlerle insanın biyolojik ömrünü uzatmayı, organ fonksiyonlarını desteklemeyi hedefliyoruz.”

SEZONSAL HASTALIKLARA KARŞI DOĞAL ÇÖZÜMLER

Mc TrueWay’in ürün yelpazesi, bağışıklığı destekleyen ve doğal içeriğe sahip takviyelerden oluşuyor. Dr. Bayraktar, “MCB” adlı ürünlerinin doğal antibiyotik etkisi gösterdiğini belirterek şunları söyledi: “MCB özellikle kadınlarda sık görülen idrar yolu enfeksiyonlarına karşı koruyucu. Antibiyotik kullanmadan, tamamen bitkisel yollarla bağışıklığı destekliyor.” Bayraktar ayrıca klorofil, omega, magnezyum, enerji destekleyici ve mide rahatlatıcı MC Gert gibi birçok ürünle, insanların yaşam kalitesini yükseltmeyi hedeflediklerini ifade etti.

“HER İNSAN ÖNCE KENDİ SAĞLIĞINA DEĞER VERMELİ”

Röportajın sonunda Dr. Bayraktar şu sözlerle insanlara çağrıda bulundu: “Bir insanın en büyük değeri sağlığıdır. İnsan, önce kendine değer vermeli. Ben hatıramda değil, karşımda sağlıklı bir insan görmeyi tercih ederim. Ömrümüzün uzunluğu değil, kalitesi önemlidir.”

“BİZ SADECE BİR ŞİRKET DEĞİL, BİR AİLEYİZ”

Kurucu ortaklardan Cemalettin Cuma Atay, SONSÖZ’e McTrueWay’in kuruluş felsefesini şu sözlerle anlattı: McTrueWay, uzun yılların birikiminin sonucunda ortaya çıktı. Kamu yönetimi ve ticarette edindiğimiz tecrübeleri birleştirerek insanlara güvenilir ve sürdürülebilir bir sistem sunmak istedik. Network marketing dünyasında çok fazla belirsizlik var; biz bu algıyı kırmak, insanlara hem kazanç hem güven sunmak istedik. En büyük farkımız şeffaflık. Kazanç planımız net, anlaşılır ve adil. Distribütörlerimiz yalnızca satış temsilcisi değil, aynı zamanda markamızın değer elçileridir. Onların başarısı bizim başarımızdır.”

Atay, Mc TrueWay’in bir işten öte yaşam biçimi olduğuna da vurgu yaparak şöyle devam etti: “Biz sadece bir şirket değil, bir aile kurduk. Her üyemiz bu yapının kalbinde yer alıyor. Emek, azim ve inançla büyüyen bir aile olduk. Herkese diyorum ki; inanın, çalışın, paylaşın. Çünkü gerçek yol, TrueWay’dir.”

BİLİM, EMEK VE GÜVENLE KURULAN GELECEK

Mc TrueWay, hem Türkiye’de hem de uluslararası alanda büyümeyi hedefleyen güçlü bir marka olarak yoluna emin adımlarla devam ediyor. Her geçen gün büyüyen ailesiyle güvenin, emeğin ve bilimin birleştiği bu başarı hikâyesi, 'Gerçek Yol: TrueWay' mottosuyla geleceğe uzanıyor.