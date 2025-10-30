Erkeklerde ilerleyen yaşla birlikte sık görülen prostat büyümesi, sanıldığı gibi kaçınılmaz bir durum değil. Üroloji Uzmanı Dr. Jeyhun Hasanov, prostat sağlığı hakkında önemli bilgiler paylaştı. Hasanov, utanma duygusu ya da “yaşlılık hastalığı” algısıyla doktora gitmemenin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini söyledi.

“Her prostat büyümesi kanser değildir”

Üroloji Uzmanı Dr. Jeyhun Hasanov, prostat büyümesinin tıptaki adıyla Benign Prostat Hiperplazisi (BPH) olarak bilindiğini belirterek, hastalığın oldukça yaygın görüldüğünü söyledi. Hasanov, “BPH, 50 yaş üzeri erkeklerin yarısından fazlasında, 80 yaş üzerindekilerin ise yüzde 90’ında görülür. Ancak ‘benign’, yani iyi huylu bir büyümedir. Kanser değildir; fakat idrar yapmayı zorlaştırarak yaşam kalitesini ciddi biçimde düşürebilir.” ifadelerini kullandı.

Hormonal değişiklikler etkili!

Yaşlanmayla birlikte vücutta meydana gelen hormonal değişimlerin prostat bezindeki hücrelerin çoğalmasına neden olduğunu belirten Hasanov, durumu şöyle anlattı: “Prostat, idrar kanalını çevreleyen bir organdır. Büyüdükçe bu kanala baskı yapar ve idrar akışı zorlaşır. Bunu, etrafı şişmiş bir lastiğin borudaki su akışını engellemesine benzetebiliriz.”

Belirtiler uyarı veriyor!

Hastalığın erken fark edilebileceğini vurgulayan Hasanov, erkekleri şu belirtiler konusunda uyardı: “İdrar akımında zayıflama, kesik kesik idrar yapma, gece sık tuvalete kalkma, ani idrar yapma isteği ya da tam boşalamama hissi en sık rastlanan şikayetlerdir. Bazı hastalar ‘tuvaletten çıkıyorum ama hâlâ idrarım var gibi hissediyorum’ der. Bu durum uzun vadede mesane kaslarını da yorar.”

Tanı basit testlerle konulabiliyor!

Şikayetlerin başlamasıyla birlikte üroloji uzmanına başvurmanın önemine dikkat çeken Hasanov, tanı sürecinin kolay olduğunu belirtti: “Basit bir muayene, idrar tahlili, PSA testi ve ultrason genellikle tanı için yeterlidir. Gerekirse idrar akım testi veya endoskopik inceleme yapılabilir. Önemli olan, prostat büyümesini prostat kanseriyle karıştırmamaktır. Her büyüme kanser değildir, ama her prostat hastası kontrol edilmelidir.”

Ameliyat her zaman gerekmez!

Hasanov, her prostat büyümesi vakasının ameliyatla tedavi edilmediğini belirterek, yaşam tarzı değişikliklerinin ve ilaç tedavisinin birçok hastada yeterli olabileceğini söyledi: “Akşam sıvı alımını azaltmak, kafein ve alkolü sınırlamak gibi basit önlemler bile etkili olur. İleri vakalarda ilaç tedavisi veya kapalı cerrahi yöntemler uygulanır. Lazer teknolojileri sayesinde hastalar kısa sürede normal yaşamlarına dönebiliyor.”

“Erken kontrol hayat kurtarır”

Prostat büyümesinin “yaşlılık hastalığı” olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Hasanov, erkeklere şu çağrıyı yaptı: “Prostat sorunlarını konuşmaktan utanmak yanlış. 40-45 yaşından itibaren yılda bir kez üroloji kontrolü yapılmalı. Erken tanı sayesinde hem yaşam kalitesi korunur hem de olası komplikasyonlar önlenir.”