Başkent Üniversitesi’nde Cumhuriyet’in 102. Yıldönümü coşkuyla kutlandı. 29 Ekim ayrıca Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın doğum günüydü. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bu özel günü unutmadı; Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nde Prof. Dr. Haberal'ı ziyaret etti...

Başkent Üniversitesindeki kutlamaların ilk durağı Başkent Üniversitesi'ydi. Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı ve saygı duruşunda bulundu...

AYŞEABLA OKULLARINDA COŞULU KUTLAMA

Prof. Dr. Haberal, kutlamaların ikinci etabında Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla Okulları’na geçti. Burada düzenlenen Cumhuriyet Bayramı programına üniversite yöneticilerinin yanı sıra CHP milletvekilleri Umut Akdoğan ve Suat Özçağdaş da katıldı. Ortaokul Müdür Vekili Hüseyin Öztürk’ün günün anlamı ve önemi üzerine yaptığı konuşmanın ardından, Prof. Dr. Mehmet Haberal ve Okul Müdürü Hilal Erdinç, Cumhuriyet’in önemine dair vurgulayıcı konuşmalar yaptılar. Prof. Dr. Haberal, yaptığı konuşmada, “Cumhuriyet özgürlüktür, medeniyettir. Başkent Üniversitesi olarak görevimiz ülkemize eserler katmaktır.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, genç nesillere Atatürk’ün ilke ve devrimlerine sahip çıkmanın önemini hatırlattı.

CUMHURİYET’İN İZİNDE RESİM SERGİSİ

Programda öğrenciler, “Cumhuriyet Yolculuğu” adlı gösteriyi şiirler, marşlar ve danslarla sergiledi. Bu gösteride, Cumhuriyet’in kazandırdığı hak ve özgürlükleri anlatan öğrenciler, ülkesini bilimde, özellikle organ naklinde dünya çapında lider konuma taşıyan Prof. Dr. Haberal’a da teşekkür ettiler. Gösterinin finalinde öğrenciler, ellerinde Türk bayraklarıyla sahnede bir araya gelerek büyük bir alkış aldı.

Törenin ardından, Prof. Dr. Mehmet Haberal, üniversite rektörü ve yöneticilerle birlikte “Cumhuriyet’in İzinde” adlı resim sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Cumhuriyet Bayramı coşkusu, Başkent Üniversitesi Özel Anadolu OSB Anaokulu’nda da minik öğrencilerle yaşandı. Küçük öğrenciler, şiirler okuyup Atatürk şarkıları söylediler.

HABERAL’IN DOĞUM GÜNÜ

Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay, Prof. Dr. Ali Haberal’a günün anısına bir tablo hediye etti. Prof. Dr. Ali Haberal da, Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak öğrencilerin heyecanına ortak oldu. 29 Ekim, ayrıca Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın doğum günüydü. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bu özel günü unutmadan, Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi’nde Prof. Dr. Haberal’ı ziyaret etti ve hem doğum gününü hem de Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.