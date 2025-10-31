AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş’a dönük Yüce Meclis’in çatısı altında gerçekleşen saygısızlığı ve hakaretamiz sözleri en güçlü şekilde kınıyoruz.

Meclis Başkanımız ülkemizin önemli meselelerinden biri hakkında Meclisimizde yasalara, demokratik ilkelere ve geleneklere uygun bir şekilde yürütülen bir sürece başkanlık etmektedir.

Meclis Başkanımızın sorumlu bir siyaset adamı olarak yürüttüğü meşru bir süreci hedef almak adına sarf edilen saygısız sözler Yüce Meclisimize de saygısızlıktır.”

Çelik, muhalefetin söylemlerine de tepki göstererek, “Muhalefet etmekle saygısızlığı ayırt edemeyenlerin yaptıkları demokratik siyaset değildir, sadece siyaseti zehirleme faaliyetidir.” dedi.

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Tartışma

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda “Terörsüz Türkiye” süreciyle ilgili görüşmeler sırasında bazı milletvekilleri arasında tartışma yaşandığı öğrenildi. Olayın ardından AK Parti kanadından ilk tepki, Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten geldi.