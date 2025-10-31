Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, 2025-Sayıştay Eleme, Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'deki e-sınav merkezlerinde 38 salonda uygulanacak.

Saat 13.45'te başlayacak sınava katılacak adaylar, saat 13.30'dan sonra binalara alınmayacak.

Adaylara, 35 soru Genel Yetenek Testi ve 10 soru Genel Kültür Testi ile 15'er soru İktisat Testi, Maliye Testi, Hukuk Testi ve Muhasebe Testi uygulanacak, 140 dakika cevaplama süresi verilecek. Ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar, ilave 30 dakika sürelerini kullanabilecek.

Kimlik kartını kaybeden, kartı bulunmayan veya kartında kimlik numarası veya fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak.

'4 bin 122 aday sınava katılacak'

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

'Sınava, hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki en az dört yıllık fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olanlar katılabilecek. Bu kapsamda 4 bin 122 aday sınava katılacak. Sınava 14 engelli aday katılacak. Sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu, 41 aday bu haktan yararlandı. Emniyet personeli dahil toplam 305 görevli sınavda yer alacak. Sınava katılacak tüm adaylara başarılar, görevlilere kolaylıklar dilerim.