TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda İYİ Partili Erhan Usta’nın sözleri gerginliğe neden oldu. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Bu çok ağır bir hakaret” diyerek salonu terk etti. Komisyonun ilk gününde yaşanan tartışma, Meclis’te siyasi tansiyonu yükseltti.

SÜMER TAŞKIRAN

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda tansiyon yükseldi. İYİ Parti Grup Sözcüsü Erhan Usta’nın, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a yönelik “PKK sevdanız nereden geliyor, anlamıyorum” sözleri gerginliğe neden oldu. Kurtulmuş, bu ifadeyi “ağır bir hakaret” olarak nitelendirerek salonu terk etti.

"BU HAFİF TABİRİYLE HADSİZLİKTİR"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, TBMM Başkanlığı, Sayıştay ve Kamu Denetçiliği Kurumu’nun (KDK) 2026 yılı bütçe tekliflerini görüşmek üzere AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Görüşmeler sırasında İYİ Partili Erhan Usta’nın sözleri üzerine ortam gerildi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, “Bu söylenen sözü çok ağır bir hakaret olarak kabul ediyorum. Bu arkadaş sözlerinden vazgeçtiğini söylemelidir. Bu hafif tabiriyle hadsizliktir” diyerek salonu terk etti.

SİYASİ TANSİYON DÜŞMEDİ

Komisyondaki tartışma, TBMM bütçe görüşmelerinin ilk gününde siyasetin nabzını yükseltti. Kurtulmuş’un salonu terk etmesi, muhalefet sıralarında “Meclis tarihinde görülmemiş bir gerilim” yorumlarına neden oldu.