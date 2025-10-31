13–21 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalde, VEKAM destekli yapımlar izleyiciyle buluşacak.

Festivalde gösterilecek filmler arasında “Ankara Tümülüsleri”, “Bir Tutkunun Hikayesi” ve “Kaybolan Düğüm” yer alıyor. VEKAM’ın katkılarıyla hazırlanan bu filmler, Ankara’nın kültürel ve toplumsal hafızasına ışık tutmayı amaçlıyor.

VEKAM’dan Kültürel Belleğe Katkı

Koç Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM), kentin tarihine, kültürüne ve toplumsal gelişimine yönelik araştırmalarıyla tanınıyor. Merkez, bilimsel çalışmaları sanatsal üretimle buluşturarak, Ankara’nın çok katmanlı mirasını geniş kitlelere ulaştırıyor.

Ankara Film Festivali’nde yer alan bu üç yapım da, VEKAM’ın kente dair bilgi birikimini sinema aracılığıyla paylaşma hedefinin bir yansıması olarak öne çıkıyor.

36. Ankara Film Festivali Hakkında

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen Ankara Film Festivali, Türkiye’nin en köklü sinema etkinliklerinden biri olarak, her yıl ulusal ve uluslararası birçok filmi başkentin seyircisiyle buluşturuyor.

Bu yıl 13–21 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek festival, yeni sinema eserlerini desteklerken kültürel çeşitliliği de ön plana çıkarıyor.

Etkinlik: 36. Ankara Film Festivali

Tarih: 13–21 Kasım 2025

Katılımcı Kurum: Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM)

Düzenleyen: Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı