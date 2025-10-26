Merkezi tiyatro ekibi, Aziz Nesin’in öykülerinden uyarlanan “Hoş Geldin Azizim” adlı oyunla seyirci karşısına çıktı.

ABB’nin “Mahallede Tiyatro Var!” projesi kapsamında düzenlenen etkinlik, kültür ve sanatı mahallelere taşıma hedefiyle gerçekleştirildi. Beypazarı Mustafa Cankara Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyun, Beypazarı Belediye Başkanı Dr. Özer Kasap’ın da katılımıyla izleyiciyle buluştu.

Ücretsiz olarak seyirciyle buluşan oyunun yönetmenliğini Celal Murat Usanmaz, sanat direktörlüğünü Ali Sağ, müziklerini ise Kemal Günüç üstlendi. Neşe Karataş Erdil tarafından usta yazar Aziz Nesin’in öykülerinden uyarlanan oyun, hem oyuncular hem de izleyicilerden olumlu geri dönüşler aldı.

ABB, “Mahallede Tiyatro Var!” projesiyle Keçiören ve Beypazarı’nda sahne alan yeni yetenekleri tiyatro ile buluşturmaya devam ediyor. Projenin önümüzdeki dönemde Başkent’in tüm ilçe ve mahallelerine yayılarak genç yeteneklere sahne deneyimi kazandırması hedefleniyor.