Ankara’nın turizmde yükselen değeri Beypazarı ilçesinde ucuz konut projesi hayata geçirildi. Helmann Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün, Beypazarı’nda '500 bin lira peşin hemen tapu teslim dairelerin yapımına başladığını belirterek “1 milyon 950 bin lira hemen tapu konutların yapımına başladığını belirterek sahibi olun kalan ödemeler 26 ay boyunca tamamen faizsiz ve kolay taksitlerle yapılabiliyor'

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Helmann Holding, Türkiye'nin farklı bölgelerinde yürüttüğü projelerine devam ederken, markalı arsa yatırımlarını da sürdürüyor.

Bu kapsamda şirket, başkent Ankara'da 67 bin 42 metrekarelik alanda 2 bin 268 dairelik projeyi hayata geçirdi.

PREJEDEKİ 1-1 DAİRELER

Ankara-İstanbul hattının yükselen yatırım bölgesi olan, tarihi ve doğasıyla da öne çıkan Beypazarı'nda yeni bir yaşam sunan projede, toplam 120 bin 150 metrekare inşaat alanı bulunuyor.

Projede yer alan 1+1 daireler 1 milyon 950 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Tüm gelir gruplarına hitap eden ulaşılabilir fiyatlı bir yaşam alanı sunan projede 'küçük peşinatla hemen tapu sahibi olma ve kalan ödemeleri faizsiz ve kolay taksitlerle yapma' fırsatı bulunuyor.

500 BİN LİRA TAKSİT

Bu kapsamda, 500 bin lira peşinatla hemen tapu sahibi olma imkanı sunulan projede kalan tutar için faizsiz 26 ay taksit ve ara ödeme seçenekleri yer alıyor.

Konut, turizm ve ticaret alanlarının ve gelişmiş sosyal donatıların bulunduğu proje, termal suyun yer aldığı bölgede geliştiriliyor. Projedeki konutlar, inşa edildiği bölgenin avantajları sayesinde yatırımcısına kısa zamanda yüksek kar oranı vadediyor.

Ankara'nın en fazla turist çeken bölgeleri arasında yer alan ve İstanbul'a en yakın ilçe konumunda bulunan Beypazarı'nda yükselecek proje, 'doğanın kalbinde, şehrin karmaşasından uzak' bir yaşam vadediyor.

BEYPAZARI - İSTANBUL 3 SAAT

Helmann Altıntepe, Kuzey Marmara Otoyolu'nun devamı niteliğindeki Orta Anadolu Otoyolu Projesi ile Ankara-Beypazarı Çevre Yolu Projesi'nin kesiştiği noktada yer alıyor.

Proje, halihazırda İstanbul'a 3 saat uzaklıkta bulurken, söz konusu otoyolun açılmasıyla bu mesafenin daha da kısalması bekleniyor.

Helmann Altıntepe projesi, turizm amaçlı kiralama olarak da tanımlanan 'kısa süreli kiralama' imkanına uygun olarak tasarlandı. Yatırımcılar, Helmann'ın bu alanda faaliyet gösteren şirketlerle yaptığı anlaşma sayesinde normal kiralamanın çok üzerinde kira getirisi kazanabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Helmann Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün, Helmann Altıntepe projesinin insanların sadece ev değil, güvenli bir gelecek sahibi olabilmeleri için tasarlandığını belirtti.

Bu projede, küçük birikimlerle büyük bir yaşam kurmanın mümkün olduğunu göstermek istediklerini vurgulayan Özgün, '500 bin lira peşinatla hemen tapu sahibi olunabiliyor, kalan ödemeler 26 ay boyunca tamamen faizsiz ve kolay taksitlerle yapılabiliyor.' ifadelerini kullandı.

GELECEĞİN YATIRIMI

Özgün, projenin Ankara ve İstanbul'un tam ulaşım hattı üzerinde, Kuzey Marmara Otoyolu ve Ankara-Beypazarı Çevre Yolu'nun kesişim noktasında yer aldığını kaydederek, şu değerlendirmede bulundu:

'Bu konum sadece bugünün değil, geleceğin de yatırım değeri anlamına geliyor. Helmann Altıntepe, termal su kaynakları, turizm potansiyeli ve profesyonel kiralama altyapısıyla sadece yaşamak için değil, kazanç sağlamak için de benzersiz bir fırsat sunuyor. Helmann olarak, markalı sosyal konut anlayışını yeni bir seviyeye taşıyoruz. Bu proje, altın gibi güvenli, tepe gibi değerli, insanların huzurla yaşayacağı bir gelecek vizyonunun ifadesidir.'