Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, yarıyıl tatiline giren çocuklara karne hediyesi olarak sinema bileti dağıttı. Karneleriyle birlikte belediyeye gelen öğrenciler, Başkan Kasap tarafından makamında kabul edildi.

Öğrencilerin karnelerini tek tek inceleyen ve başarılarından dolayı tebrik eden Özer Kasap, çocuklara yarıyıl tatiline keyifli bir başlangıç yapmaları için sinema bileti hediye etti.

“Çocuklarımızın Tatiline Güzel Bir Anı Bırakmak İstedik”

Karne hediyesinin çocuklar için moral kaynağı olmasını amaçladıklarını belirten Kasap, “Çocuklarımızın yarıyıl tatiline mutlu ve güzel bir başlangıç yapmasını istedik” ifadelerini kullandı.

Öğrencilere Türk Bayrağı Hediyesi

Öte yandan, sınır hattında terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına yönelik saldırısına tepki gösteren Başkan Kasap, öğrencilere Türk bayrağı da hediye etti. Kasap, bu anlamlı hediyeyle çocuklarda milli birlik ve beraberlik bilincini güçlendirmeyi amaçladıklarını vurguladı.